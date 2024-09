Infonavit Alerta Sobre Fraude de DESALOJOS en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS.- Gustavo Ernesto Díaz López, delegado del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) en Coahuila, ha emitido una advertencia sobre un fraude que se está llevando a cabo en varias colonias de la localidad, incluyendo Año Dos Mil y Acoros. Según el delegado, familias de estas zonas están siendo visitadas por personas que les entregan cartas de desalojo, un documento que, asegura, es totalmente falso.

Díaz López enfatizó que el Infonavit no está legalmente capacitado para realizar desalojos sin la orden de un juez. "Hemos detectado que en las colonias Año 2000 y Acoros están recibiendo un documento con sellos y logos del Infonavit que dice carta de desalojo. La recomendación es que vayan al Infonavit a recibir asesoría", señaló.

El delegado alertó que el objetivo de este fraude es tomar posesión de las viviendas de las familias afectadas. "Infonavit no tiene la competencia para desalojar a nadie; no te dejes engañar, no te salgas de la vivienda, y te protegemos", agregó.

Díaz López hizo un llamado urgente a los vecinos de estos sectores para que se presenten en las oficinas de atención del Infonavit, llevando consigo el supuesto documento de desalojo para recibir asesoría, independientemente de si son o no los titulares de la vivienda.

El Infonavit también reconoció que en estas áreas existe un rezago en la escrituración de algunas viviendas y que se continúa trabajando para resolver esta situación. Se han logrado avances significativos y, según el delegado, próximamente se ofrecerá la oportunidad de escriturar estas propiedades.

"No te dejes engañar por estos avisos de desalojo, ve al centro de servicios", concluyó Gustavo Díaz, quien informó que hasta el momento solo dos familias se han acercado a recibir apoyo y asesoría del Infonavit.