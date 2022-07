Insoportable olor en Las Argentinas; Se desbordan aguas negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – La fuga y estancamiento de aguas negras en la colonia Las Argentinas, ha creado un fuerte foco de infección para las personas residentes de ese lugar debido a que tienen este problema desde hace dos años.

Al ir a atender un reporte sobre que se llevaba más de la semana sin recoger la basura en la misma colonia, vecinos de la calle Bonanpak se acercaron al Periódico La Voz a denunciar la fuga de aguas negras, así como la mala infraestructura de la calle que provocaba el estancamiento de las mismas.

Resaltaron que este problema se viene acarreando desde hace dos años y se ha reportado múltiples veces a la presidencia municipal y al Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento, sin embargo, la respuesta ha sido negativa.

"Un vecino y su familia se fueron porque no soportaron el olor, además de que sus hijos no podían jugar a gusto en la calle, por mi parte yo salgo a barrer todos los días a echarle pinol al agua para tratar de amortiguar el olor un poco, ya que por este motivo no se acerca gente a mi tiendita", declaró Pedro, residente del lugar.

Indicaron que hace más de dos semanas SIMAS empezó a realizar el cambio de tubería en la calle, no obstante, no se le ha dado seguimiento y los vecinos ya no aguantan que sus hijos no puedan salir a jugar libremente, así como la mala imagen y el olor que ocasiona el agua sucia.

Por si fuera poco, informaron que además de verse perjudicados por las aguas negras, desde inicio del presente año, la presidencia municipal no ha atendido a los reportes de los baches que están a la entrada de la calle que también se llenan del vital líquido.

"Solamente se acercan y hacen como que están haciendo algo por mejorar la situación, pero no es así, como no es su casa ni su colonia, no les importa", expresaron.