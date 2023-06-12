Instalarán corazón de taparroscas en Nava

Nava, Coah.- El grupo social Tapicorazónes de Fridas, instalará próximamente en el municipio de Nava un corazón para taparroscas en la explanada de la entrada de la colonia Bosques, esto para apoyar al pequeño Jesús Gabriel.

“Jesús Gabriel es un lindo niño de 10 años que sufre de Ganglio Hodgkin, enfermedad por la que se forman células malignas (cancerosas) en el sistema linfático, por lo que pedimos de su apoyo”, indicó una de las coordinadoras de este grupo de mujeres.

Agradecieron a la alcaldesa Pily Valenzuela Gallardo por recibirlos en su oficina y coordinar estas acciones, logrando obtener también la colaboración por parte del municipio, con el contenido de los corazones propiedad de la localidad.

“Agradecemos también a Fundación La Chata, que amablemente colabora con la disponibilidad de los contenedores, sin duda un gran avance para nuestras causas sociales”, indicó.