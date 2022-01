Invierte Gobernador 8.6 mdp en Morelos para vialidades

Morelos, Coah.- El gobernador del estado de Coahuila Miguel Ángel Riquelme Solís, finalizó una gira de trabajo en el municipio de Morelos, donde invirtió 8.6 millones de pesos para el recarpeteo de 31 mil 745 metros cuadrados en 44 cuadras.

"Me da mucho gusto venir aquí a los manantiales, debo reconocer que, siendo el municipio más pequeño, es el que más cuadras a pavimentado en esta región, me he comprometido a remodelar la plaza principal y con ayuda de esta administración municipal implementaremos también una ciclovía, y estaremos en contacto para la realización de más obras", puntualizó el Gobernador.

Por su parte, el alcalde Gerardo Xavier de Hoyos Perales externó, a nombre de los ciudadanos, el agradecimiento al Gobernador del Estado por el apoyo para contribuir al desarrollo del municipio, con la cobertura de las calles Zaragoza, General Naranjo, Josefa Ortiz de Domínguez, Riva palacio, Leona vicario, hidalgo, Abasolo, Aldama, Allende, Jiménez, matamoros y victoria.

"Somos testigos de las obras para beneficio de los habitantes", aseveró Martha de Hoyos Macías, habitante de Morelos.