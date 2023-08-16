Invitan a adultos a seguir estudiando

Piedras Negras, Coah. - Con 70 personas listas para iniciar estudios, el Instituto Estatal de Educación para Adultos cuenta con 50 nuevas incorporaciones, 30 para el nivel secundaria y 20 de primaria.

El coordinador Roberto Bustamante, externó la invitación para las personas que no tienen terminada su secundaria o primaria para que acudan a registrarse.

“Pueden registrarse en las plazas comunitarias de Real del Norte, CROC y Elizondo, donde se promueve la jornada, cuya conclusión la podrán tener con un solo examen”, puntualizó.