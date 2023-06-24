Invitan a niños a "Mis vacaciones en la Biblioteca"

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Será a partir de este 3 de julio cuando inicien los talleres de "Mis vacaciones en la Biblioteca", señaló el Coordinador Regional de las Bibliotecas Publicas, Raymundo Llamas, quien añadió que son cursos completamente gratuitos y dirigidas a niños de 6 a 13 años de edad.

"Recordemos que los servicios son gratuitos y nos vemos en la necesidad de limitar el cupo de entre 30, 40 y hasta 50 niños en un rango de edad de 6 a 13 años, por lo que es importante que acudan a inscribir a los niños", destacó.

Agregó que estos talleres están encaminados a fomentar la lectura, algunas actividades lúdicas, entre otras y serán tomados en la mañana debido a lo complicado que sería impartirlos en la tarde por las altas temperaturas; además tendrán una duración de 4 semanas.

Señaló que los registros se realizarán en la biblioteca de la Infoteca Municipal, ubicada en el Centro Histórico de la Ciudad, para dar inicio este próximo 3 de Julio.