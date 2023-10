Invitan a venta con causa en octubre

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - El G.A.C es un organismo no gubernamental sin fines de lucro, registrada como A.C. en el 2004, esta asociación dedicada a brindar información ofrece apoyo emocional y económico en el pago de exámenes clínicos, laboratorios, rayos x, medicamentos y prótesis a personas que han sido diagnosticadas, incluyendo niños que padecen de esta enfermedad.

Teniendo como lema "Detección Oportuna Significa Vida", se plantea cubrir toda la población femenina desde los 15 años de edad con una campaña permanente de educación preventiva, porque la detección temprana dejaría al cáncer sin víctimas mortales.

Es importante enseñarles a conocer esta enfermedad y como enfrentar las consecuencias de cada una de las etapas del tratamiento. Para que ningún paciente diagnosticado de cáncer se sienta solo, con miedo o abandonado, estamos para luchar contigo y por ti.

En estas labores se suman comercios de la localidad promocionando servicios de manera gratuita dentro de los cuales se mantiene la promoción cada lunes en la compra de la playera emblemática de la lucha contra el cáncer dentro del horario de 10m a 12pm se estará regalando gelish.

Michell Morales propietaria de "Tu Espacio" es voluntaria desde el año pasado contribuyendo con la noble labor de la recolección de trenzas para hacer pelucas oncológicas durante todo el año, las personas que tengan el deseo de donar su cabello pueden acudir por su corte gratis, se mantiene este establecimiento como centro de acopio de las tapitas.

"Desde el año pasado tengo la fortuna de poder contribuir al GAC con mi trabajo y lo que me gusta hacer, soy voluntaria, como centro de Acopio, recolectando tapitas y trenzas para hacer pelucas oncológicas, todo el año, ya que la mayoría de las personas creen que esto solo se hace en el mes de octubre, las personas que gusten donar su cabello en cualquier día de año pueden pasar conmigo y su corte es "gratis", me motiva a contribuir con mi trabajo es la satisfacción de saber que puedo ayudar a los pacientes que están pasando por esta enfermedad tan difícil que no respeta edad ni género, que lamentablemente no todos sobreviven" señaló, Michell Morales.