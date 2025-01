Jacobo Rodríguez destaca la seguridad en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - El alcalde de Piedras Negras, Jacobo Rodríguez González, destacó que la ciudad ocupa el segundo lugar entre las más seguras de México, solo por debajo de San Pedro Garza García. Durante su conferencia matutina, señaló que, a su percepción, esta ciudad fronteriza es más segura que la regiomontana.

"Yo he radicado en San Pedro Garza García, y Piedras Negras, se los digo de frente, es más segura que San Pedro Garza García, por mucho. Pero a mí no me gusta caer en el juego y en el enredo de las encuestas. Tenemos una ciudad donde no hay balaceras ni presencia del crimen organizado, pero hay una parte de la población que se siente insegura y está agraviada por el trato de la policía hacia algunas personas o sectores", indicó.

El alcalde mencionó que, por esta razón, el enfoque de su gobierno es mejorar esa mala imagen. Entre las acciones que resaltó, destacó la orden de retirar el polarizado de las patrullas de la policía municipal y la prohibición de que los elementos utilicen pasamontañas, salvo en condiciones de frío.

"La policía está para proteger y servir. Queremos llegar al primer lugar según las encuestas, repito, no nos gusta caer en la comodidad o mediocridad de las encuestas, porque luego nos podemos echar para atrás", indicó.

Señaló que actualmente en la ciudad existen alrededor de 60 elementos, donde cada turno de 12 horas cuenta con 30 policías y 10 patrullas. Aun así, dijo que se observa la presencia de los elementos en las calles de la ciudad.