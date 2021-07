“JAMÁS LO PERDONARÉ

La madre de la menor de 9 años filtró el video con el que demuestra que Joel “N”, detenido por corrupción de menores, pretendía cometer un abuso sexual contra la niña, prueba que mostró al MP para denunciarlo.

En el audio, se escucha cuando Joel le dice que los llevará a su casa a dormir, pero le aclara que en una cama estará la madre de familia con dos de sus hijos; mientras que él lo hará con la niña para poder tocarla.

“Vengo por ustedes en la noche y nos vamos a la presa para enseñarla a manejar, me la siento en las piernas y vemos qué reacción tiene para que ella también vaya sintiéndome, le puedo agarrar las piernas así, la acaricio a ver qué dice”, es parte de la conversación que tiene con la mamá.

Joel le dice a la mujer que tiene que permitirlo y ella le pregunta que cómo será, a lo que el sujeto contesta: “Tienes que dejar que la abrace, que le de besos ¿no me explico? ¡Ah, qué la chingada! ¿Te lo pongo con manzanitas? Porque ella acostada ahí conmigo ¿crees que no la voy a abrazar ni me le voy a pegar?”.

Ante ello, la mujer le cuestiona que si como hija, pero Joel contesta: “Haciéndole tocamientos. Si tuviera 12 años te diría que quiero tener sexo con ella, pero a los 9 aun no se desarrolla bien, así que no pretendo penetrarla”.

El video se tomó cuando la pareja se encontraba a bordo del automóvil de Joel y al final del mismo, é le habla a la niña para contarle los planes que tiene para esa noche de ir a la presa y luego a dormir a su casa.

Por otra parte, una mujer, familiar de Joel publicó en su cuenta social de Facebook que jamás podrán perdonarlo, y asegura que la madre de la niña quiso extorsionarlos con el video, pero ellos no accedieron.

Brianda Álvarez, revela que la madre de la menor se comunicó con su familia horas antes de hacer públicos los videos, asegurándoles que llevaba años viéndose con su padre y no quería afectar más al publicarlos; se entiende que se negaron a entregarle dinero a cambio de las pruebas.

“No hay palabras para describir lo que mi familia y yo sentimos en estos momentos. Es un sentimiento de repulsión al ver esos videos donde se muestra la intención de tocar a una niña. Nosotros como padres de familia jamás podríamos perdonar algo así y jamás lo perdonaremos”, posteó.

“Hoy nuestra familia fue destruida, teníamos la esperanza de que fueran falsas las acusaciones. Gracias a Dios jamás se llegó a tocar la pequeña y no sufrió daño alguno, incluso ella al ser entrevistada en el ministerio público dijo que jamás se le hizo daño. Los videos fueron publicados ya que horas antes de que fueran subidos a la red la madre de la pequeña se comunicó con nosotros, nos dijo que tenía años viéndose, que tenía esos videos y que no quería publicarlos para no afectar más. Nuestra postura fue negativa, no daríamos un peso y no nos prestaríamos a la extorsión, que ella hiciera lo que tuviera que hacer ante la ley”, explicó la mujer.

“Es increíble que una madre se preste y use a sus hijos para obtener un bien económico. Las autoridades deberían investigarla de igual manera, hoy no recibió ningún daño pero después puede que no tenga tanta suerte si su madre sigue prestándose para esas cosas. Lamentablemente hay muchas personas enfermas en este mundo y muchas veces, como en nuestro caso están más cerca de lo que uno cree. Nuestro deber como padres es siempre mantener a nuestros hijos seguros”.

Finalmente, declara: “Está será la primera y última vez que tocaré el tema ya que para nosotros ha sido lo más difícil, nuestra vida ha cambiado por completo, la vida de mi suegra ha sido destruida, así como su negocio que con tanto sacrificio había sacado adelante. Es triste la repercusión que tendrá esto en todas las familias que dependen de los negocios que con tanto esfuerzo hemos construido. Pedimos respeto a la familia que aunque no lo parezca o muchas personas en redes no quieren verlo, también somos víctimas de este caso aberrante. Es de aplaudir la acción del grupo colectivo feminista, así como han dado difusión a este caso, esperamos se siga haciendo el ruido necesario para los tantos casos que día a día son expuestos en la ciudad. Por último, sólo queda decir las acciones de otra persona no nos pueden definir a nosotros".