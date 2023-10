"¡La escuela es un negocio!"; cambian de uniforme sin previo aviso

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Directivos de la primaria "Diana Laura Riojas de Colosio", ubicada en el fraccionamiento Los Montes de esta localidad, realizaron el cambio de uniforme escolar en el turno vespertino, con un nuevo costo de $600 pesos. Esta medida representa un gasto doble para los padres de familia, por lo que muchos de ellos se han pronunciado al respecto.

Previamente los padres de familia se prepararon con la compra de útiles y uniformes escolares para el inicio de este ciclo 2023-24; a dos meses de iniciado el curso, la directiva escolar de este plantel realizó el cambio en el diseño del uniforme, uno representativo de esta institución.

Aunado a esto, la nueva indicación es que los alumnos que no porten el nuevo uniforme, serán acreedores a un reporte que puede derivar hasta una suspensión; esta situación causó el descontento de las familias que, a base de sacrificios, cumplieron en un inicio con lo establecido por la propia institución.

"Que chiste tiene que cambien el uniforme si lo acabamos de comprar, se pasan; esto es un negocio, porque nada más a los de la tarde se les cambió. Yo no lo puedo comprar porque mi esposo es pensionado y luego, con el recibo de la luz que nos salió en casi cinco mil pesos, no me queda ni para la despensa; a ver qué nos dicen, si a mi niña la dejan entrar o qué" señaló la madre de una alumna del plantel.