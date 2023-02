La iglesia a favor de la democracia: Asegura el Obispo

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - "me huno a mis hermanos en episcopado mexicano, para decir que los obispos como pastores en México, queremos las mejores estructuras, instancias, para tener cada día una mejor democracia" declaró el obispo Monseñor Alonso Garza Treviño.

Explicó que se deben respetar los distintos puntos de vista que pueden tener las personas, ante dicho tema (la controversia del Plan B) que se ha estado manejado en la mayor parte de la republica mexicana.

Garza Treviño señaló que los derechos y lo que se ha logrado en México, es un fruto del paso de los años, comentó que a pesar de las ideologías o pensamientos que pudieran llegar a tener las personas deben de manifestarlas.

"con el paso de los años nos hemos dado cuenta lo que ha costado llegar a tener un México como el que tenemos, las personas adultas podemos recordar cuando hace tiempo el voto no contaba, y ha sido largo camino que ojalá que lo que se ha logrado no solo permanezca igual, si no que mejore", indicó.

Por último, invitó a la población a enterarse y empaparse de información de forma racional, y no dejarse llevar por alguna ideología, para el poder tomar las mejores de las decisiones.