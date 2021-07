La labor política de Pilar Valenzuela

Ayudar a la gente siempre, antes de empezar en la política, de ser servidora pública, siempre me gustó apoyar si había un enfermo en mi sector, y eso lo traemos de la casa, mis papás son así, que había algún enfermo y vamos a realizar una actividad, cuando estaba en la escuela, si había alguien que había perdido a su papá, a su mamá o un hermano, yo me reunía con los compañeros, pedíamos en los salones y le llevábamos una aportación y un arreglo de flores a la familia que había perdido a algún ser querido, siempre me gustó ayudar, yo creo que si no hubiera sido servidor público o estar en la política, hubiera buscado la manera de ayudar a través de otra instancia.

Soy maestra también, soy maestra del cbtis 34 en Piedras Negras, inicie dando clases 3 años como maestra interina en el cbtis 239 de aquí de Nava, yo no tenía familiares dentro del sistema de educación, pero gracias a la reforma educativa pude participar y adquirir una plaza en educación media superior, y yo creo que si no hubiera sido política, a través de la docencia, que te permite educar, servir y apoyar, es algo que también disfruto mucho. Soy una mujer muy trabajadora sin vicios, pero a veces pienso que, quizás sea un vicio para mí el trabajar, combinar la faceta de maestra, de servidora pública, de política, de esposa y madre.

Como alcaldesa ¿Qué será lo primero que hará el primero de enero del 2022?

¡Trabajar!

Voy a llegar a la presidencia municipal muy temprano, saludando y recibiendo a los contribuyentes cumplidos, ya que hay muchísima gente que el primero de enero ya está pagando las contribuciones, como nuestros adultos mayores, es la gente más responsable, y voy a entrar trabajando, entrar abriéndole las puertas de la presidencia a la ciudadanía, si hay una persona que desde el día primero, ya está con alguna necesidad o alguna inquietud, yo voy a estar ahí para recibirla.

Vamos a estar coordinando los eventos de los días siguientes: el día del policía, el día de la enfermera, el festejo del día de Reyes, vamos a estar también, visitando a la familia del primer niño del municipio, nacido el primero de enero, vamos a estar recorriendo y visitando cada una de las dependencias las dependencias del municipio, yendo a abrir las puertas del DIF, de Ecología, de Agua Potable, Obras Públicas, poniéndome a la orden del personal, porque cuando eres un dirigente que tiene gente a su cargo, cómo va a ser mi caso a partir del primero de enero, debe existir una buena comunicación, yo estoy segura, que si soy una buena presidenta municipal, y si tengo una buena relación con los empleados, ellos van a trabajar a la par mía, van a trabajar al cien por ciento día con día para brindar los mejores servicios a la ciudadanía, eso es lo que tengo en mente hasta ahorita, porque soy una mujer de muchas ideas, que tiene muchos proyectos y eso es lo que ahorita tengo pensado hacer el primero de enero.

¿Cuáles serán los 4 ejes de su administración?

Seguridad Pública y Buen Gobierno, la transparencia sería uno de los ejes principales.

La Salud Deporte Educación Y Cultura, esos son otros ejes, son bien importantes y que van entrelazados, van entrelazados por qué, una persona que hace deporte, es culta, es sana, entonces, una persona que esté estudiando, es una persona que también le apuesta el deporte.

Otro de los ejes será, La Infraestructura Y Medio Ambiente, es bien importante que el municipio crezca, pero que a la vez crezca de una manera ordenada y de una manera limpia.

Fomento Económico Y Bienestar Social, sería otro de los ejes compuestos bastante importantes, son prácticamente esos cuatro, que se entrelazan y vienen cada uno a cubrir ciertas necesidades, son varias dependencias las que lo componen, pero, ya más adelante les podremos decir cómo van a quedar exactamente.

¿Cuál es su plan de 100 días?

Ahorita todavía lo estoy trabajando, lo estamos trabajando con gente de mi equipo, pero ahorita en lo que estamos al cien por ciento entregados es en la ley de ingresos y la ley de egresos, el presupuesto del próximo año, estamos viendo lo de la ley catastral, eso es la prioridad, por qué, los proyectos los traemos como compromisos que yo hice en campaña, los proyectos ya están, yo para comprometerme primero analicé, primero valide que se tuviera el recurso y el material para poder realizarlo, ahorita lo importante es eso, porque para el 15 de septiembre más tardar se tienen que estar enviando al congreso del estado, y es mucho análisis, mucha lectura, es mucha buena relación con el actual de actual, mi amigo el licenciado Sergio Zenón Velázquez.

¿Quiénes serán los colaboradores más cercanos de su administración?

Quienes sean personas con mucha capacidad, para estar en cada una de esas posiciones como directores de departamentos, pero también que esas personas tengan la cualidad de ser muy atentas con la ciudadanía, esas personas que escuchan en la ciudadanía y que también tengan la capacidad de iniciativa propia, de no esperar que Pily les dé el visto bueno para hacer algo, y mientras hagan las cosas bien, van a tener mi respaldo.

Es gente cercana a mí, quien les puedo asegurar que va a estar ahí conmigo, apoyándome y qué es alguien que siempre ha estado y va a seguir estando, es mi esposo Mario Andrés, ya que es una persona muy trabajadora, también con muchas habilidades, es una persona muy atenta también, es una persona que le duele lo que le pasa a otra a otra persona, es alguien que va a estar ahí activamente, quizás no en el DIF verdad (risas), pero va a estar conmigo en la administración municipal.

Va a estar presente gente de mi partido, gente que ha sudado la camiseta, y qué tiene esas características que mencione antes, va a estar dentro de la administración y también buenos funcionarios que hasta ahorita han hecho buen trabajo en esta administración y en las administraciones anteriores, seguro me van a estar apoyando.

¿Qué es lo que más disfruta de su ciudad?

¡Caminar!

Me gusta mucho caminar y en Nava es algo muy valioso y que se disfruta, el ir caminando hacia la calle o la colonia que tú vayas, es bello, hay Nogales, hay acequias, hay lugares muy verdes, ahorita, gracias a Dios, tenemos un centro histórico, tenemos instalaciones espectaculares y embellecidas, entonces el caminar es de las cosas que más disfruto de mi ciudad, y el escuchar a las personas, la verdad que yo cada día aprendo cosas nuevas de pláticas con la ciudadanía y disfruto muchísimo a mi familia, el convivir con mis papás, con mis hermanos, con mi familia política, que es una familia grande, y que somos un muégano, eso es de las cosas que más disfruto, pero en sí, más que nada el caminar y ver cómo ha ido creciendo, como se ha ido transformando y sé que me va a tocar una administración, donde Nava va a despuntar, Nava va a cambiar muchísimo más, Sergio, el alcalde, se ha encargado de hacer muchas cosas muy buenas en la administración y nosotros vamos a continuar con esa transformación.