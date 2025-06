La voz en tu colonia: “Pura” promesa se vuelve el municipio

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — Vecinos de la colonia Doña Pura acusan al Municipio de abandono y omisión sistemática, luego de años de padecer múltiples problemáticas sin atención, pese a reportes constantes y promesas de campaña que siguen sin cumplirse.

Durante un recorrido por el sector, Rolando Daniel Pérez Villa, residente de la calle Pilar de Zaragoza Muñoz, denunció una fuga de aguas negras que lleva más de dos años afectando la zona, sin que el actual alcalde, Jacobo Rodríguez, haya cumplido con su compromiso de resolverla.

“El año pasado vino Jacobo, me dio la mano y me dijo: ‘no me tardo ni tres semanas’; ya va para el año y nada. Puro mentirero”, reclamó visiblemente molesto. El brote representa un grave foco de infección, especialmente para los niños que juegan en la calle.

La falta de topes en el cruce de Pilar de Zaragoza Muñoz y Pura Muñoz de Ayala también ha provocado situaciones de peligro por vehículos que transitan a exceso de velocidad. “Aquí los carros vuelan, y mi hijo juega afuera, como muchos niños. Temo por su vida”, añadió Pérez Villa.

Otra de las quejas más sentidas es la falta de alumbrado público. Según Arturo Hernández, tres luminarias que daban luz al entorno de la escuela primaria J. Félix Campos Corona, sobre la calle José L. Ayala Muñoz, dejaron de funcionar hace más de dos meses, generando preocupación por riesgos de asalto y vandalismo. “El tramo es largo y oscuro. Necesitamos que las reparen y pongan más lámparas”, exigió.

A estos problemas se suma un escurrimiento constante de agua desde un domicilio en la calle Lupita Muñoz, que genera encharcamientos crónicos cerca del plantel escolar y ha detonado casos de dengue en años pasados, de acuerdo con un vecino que pidió permanecer en el anonimato.

Además, se identificaron al menos dos basureros clandestinos: uno en José L. Ayala Muñoz y otro en Rafaela Delgado, ambos en terrenos baldíos repletos de llantas, escombro, ropa vieja, comida y muebles abandonados. Los habitantes exigen limpieza inmediata y sanciones para quienes tiran basura.

Finalmente, otro residente denunció el deficiente suministro de agua potable que afecta a la colonia desde hace dos meses. “Al menos una vez por semana nos quedamos sin agua hasta por 24 horas. Ya ni avisan. Solo dicen que es mantenimiento”, criticó.