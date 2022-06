Leo Montalvo cada vez más cerca de ser Diablo

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Leonardo Montalvo Aguiñaga nos comenta que este pasado lunes, deja de pertenecer a la Academia de San Luis De La Paz para incorporarse en esta misma semana a la academia Harp Helú en la ciudad de Oaxaca, que es sin lugar a dudas el paso más importante para así llegar a la principal organización de la novena de los Diablos Rojos del Mexico en la liga Mexicana de Beisbol.

Es este sin duda alguna el paso más importante y firme rumbo a su consolidación en esta institución de Beisbol más significativo y ganador de todo Mexico.

Nos entrevistamos vía telefónica con este jovencito orgullo de esta ciudad y estas fueron sus palabras:

“Les mando un gran saludo a toda mi gente de Piedras Negras que nunca me ha dejado solo, más que nada a mi mamá que nunca me ha dejado solo, que es una de las personas super importantes en mi carrera beisbolística, que la amo y la extraño tanto; solo recuerden que los extraño a mis hermanos a mi agüela y más que nada a mi papá Coche que siempre está al pendiente, al igual que mi tío José Ángel Ceballos "taller Ceballos" y toda mi gente que día a día está al pendiente de mí. A mi señor padre Pancho Montalvo y un saludo especial para mi novia que día con día me está apoyando, a la familia "Sánchez Pérez un fuerte abrazo a toda mi gente…Es todo gracias y a los chavos beisbolistas que sigan luchando por conseguir su sueño, todo se puede con Esfuerzo, Constancia y dedicación, SALUDOS PARA TODOS”.