Les vale `m´: alcalde de Arteaga quitan patrullas de "Los Chorros"

pesar de que la Guardia Nacional, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y CAPUFE se habían comprometido a instalar de manera permanente unidades en el tramo de "Los Chorros", ubicado en Arteaga; y con el fin de evitar más accidentes, las patrullas no están en el lugar.

Así lo dio a conocer el alcalde de Arteaga, Everardo Durán, quien dijo estar molesto al igual que los habitantes de dicho municipio por la falta de compromiso de las autoridades federales.

"Lo digo con todo respeto, pero les vale madre; hemos estado vigilando de manera diaria y las patrullas no están o no se ubican donde quedamos, por eso la molestia que tenemos pues no queremos más accidentes y menos que personas pierdan la vida en ese tramo", refirió Durán.

Las autoridades federales implementaron operativos luego del trágico accidente, pero estos sólo duraron alrededor una semana y luego se volvieron a retirar; solamente quedan las patrullas de cartón de la Guardia Nacional

De igual manera, el alcalde señaló que prepara para la próxima semana una visita a la Ciudad de México para tratar de reunirse con las autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y CAPUFE para exigirles que hayan vigilancia permanente, tal y como se comprometieron luego de la muerte de cinco personas y un bebé de dos años de edad.

"Hemos puesto las bases y de todas maneras les ha valido madre, por eso las familias están molestas y nosotros también y les pedimos que cumplan lo que prometieron", reiteró el Presidente Municipal.

Como se recordará, el pasado domingo 5 de diciembre, un tráiler procedente de San Luis Potosí que circulaba sobre la carretera federal México 57, tramo Matehuala-Saltillo, se quedó sin frenos e impactó 16 vehículos con saldo de cinco adultos muertos, un bebé de dos años de edad y 18 heridos.