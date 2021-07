Llama Cruz Roja aprevenir accidentes

Para evitar cortadas, raspones, caídas y/o fracturas, sobre todo en niñas y niños, la Cruz Roja Mexicana exhorto a padres de familia a aplicar medidas preventivas cuando se acuda a albercas o a centros recreativos naturales.

Luis González Faz, sub coordinador de socorro de la Benemérita Institución en Acuña, dijo que al acudir a un parque en donde haya arroyos y ríos hay que tener el cuidado y la precaución de no ingresar a áreas en donde no se conoce.

"Hay corrientes muy rápidas o aguas muy profundas y se recomienda no ingresar ni no se conoce el lugar. En el caso de las albercas hay que verificar que hay una persona al cuidado, más que nada de los niños cuando se están bañando".

Y es que resalto que es común en época de calor que niños o niñas se corten con algún vidrio, se raspen con alguna piedra al resbalar y hasta sufran alguna fractura cuando se bañan en arroyos mientras que en las albercas se caen y al extremo se pueden ahogar si no se les vigila.

Por ello destaco la importancia de que, al acudir a estos centros de recreación, se haga en familia para que todos y todas estén al tanto y así se eviten esta serie de accidentes.