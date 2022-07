¡Llegó la canícula!

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Tras la entrada de la canícula, y el registro de las primeras víctimas por golpe de calor, los ciudadanos han percibido un aumento en las afectaciones por los intensos calores, incluso la presencia de síntomas iniciales de hipertermia.

Alrededor de 15 entrevistados por esta editorial, coinciden en haber padecido dolor de cabeza, boca seca y náuseas desde inicio de mes, por lo que suponen, se debía a la entrada de temperaturas cálidas intensas, aunado a lo agresivo del sol en esta temporada.

"Me ha funcionado mucho tomar agua con limoncito y sal para cuando llego a la casa después de terminar de hacer mis mandados, así también tomarme un electrolito diario por si las moscas y para no sentirme deshidratada", expresó Doña Mary, quien se encontraba esperando el camión.

En este aspecto, se vio un alza en el consumo de bebidas y electrolitos, principalmente porque los entrevistados, se percataron que el agua con hielo no les bastaba para hidratarse y necesitaban los minerales que proporcionan estos líquidos.

"A pesar que tengo la fortuna de transportarme en mi carro, estos días el calor ha rebasado el clima frío que tiene mi auto, por lo que ayer que me subí el calor se había encerrado tanto que cuando lo prendí y empecé a manejar comenzó a dolerme la cabeza y a sentir la sensación de vomitar, tanto que me tuve que parar a comprar un electrolito y esperar a que se me pasara", declaró Miguel Flores, quien estaba haciendo fila para entrar al banco.

Por su parte, el director de Protección Civil y Bomberos, José Francisco Contreras confirmó que durante el mes de mayo se reportaron dos casos de personas que presentaban indicios de hipertermia por golpe de calor, en junio no se tuvo ningún reporte y se empezó estas dos semanas del presente mes con 9 casos iguales.

Recomendó no exponerse al sol durante las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde, llevar ropa suelta de colores claros y sobre todo cuidar de los niños y adultos mayores para tratar de evitar estos síntomas y de padecer de hipertermia por golpe de calor.