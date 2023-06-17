Lo hacen de nuevo; Dejan “colgados” a usuarios en REPUVE

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Como ya es costumbre de cada sábado familias llegan desde Acuña para realizar su trámite de Regularización, el sistema asigna la cita para los días sábado siendo día inhabil.
Causa molestia y gastos al presupuesto familiar la falta de actualización del sistema REPUVE que asigna citas en día inhabil para los módulos instalados en esta localidad.
Está situación se ha estado presentando durante tres sábados consecutivos afectando a las familias que se quedan sin atención provocando perdida de dinero en su presupuesto familiar.