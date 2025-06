Localizan Sana y Salva a Menor Reportada como Desaparecida en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Una menor de edad reportada como desaparecida fue localizada horas más tarde en buen estado de salud , gracias a un operativo de búsqueda activado por las autoridades tras recibirse una llamada al número de emergencias 911 .

De acuerdo con Marco Cuevas , titular del área de personas desaparecidas en la Región Norte I , la menor fue ubicada en las inmediaciones de la colonia Villas del Carmen , donde se encontraba en compañía de un familiar . La intervención inmediata de las corporaciones permitió su pronta localización y la resolución del caso sin consecuencias graves.

"Ya se tomó declaración a los padres, y no se ha establecido que exista un hecho constitutivo de delito", señaló Cuevas, tras confirmar que la menor no fue víctima de agresión ni se encontraba en situación de riesgo.

Ante ello, la carpeta de investigación fue cerrada , al determinarse que no existía amenaza alguna contra su integridad . No obstante, los motivos de su salida del hogar no fueron revelados públicamente , por tratarse de información confidencial en resguardo de la privacidad de la menor y su familia.