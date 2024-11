Lorenzo Menera: Reparar red de drenaje es PRIORIDAD

PIEDRAS NEGRAS. – Lorenzo Menera, propuesto para la gerencia del Sistema Municipal de Agua y Saneamiento (SIMAS) en la administración 2025-2027, ha dado a conocer su plan de acción, que incluye la adquisición de maquinaria y equipo necesario mediante créditos a empresarios.

Estas medidas se implementarán de manera anticipada para iniciar trabajos en las calles a partir del primero de enero.

Menera destaca que su cercanía con la comunidad y su compromiso con la lucha social son sus principales fortalezas para ser elegido como gerente.

"Soy parte del pueblo, nunca los voy a traicionar. El día que eso pase, le pediría a Dios que me recoja, porque realmente no les voy a fallar. Quienes creen en Dios sientan que Lorenzo Menera les está hablando con el corazón y con la verdad. No los voy a engañar, soy gente de trabajo y de lucha", afirmó con convicción.

Uno de los ejes centrales de su propuesta es la resolución de problemas añejos en la localidad, especialmente en lo que respecta a la red de drenaje.

Menera reconoce que la ciudad enfrenta múltiples reportes de drenaje colapsado y ha priorizado su atención.

"Tengo el compromiso de dar resultados en los tres años de gobierno y que se tengan soluciones concretas, no de mentiras", señaló.

Para abordar la crisis del drenaje y mejorar otros servicios en la localidad, Menera contempla la adquisición de créditos tanto a ciudadanos como a empresarios.

Además, propone la instalación de tanques elevados y depósitos de agua en colonias altas, con el objetivo de evitar el traslado de agua en pipas, una práctica habitual en tiempos recientes.

También anunció que se buscará habilitar la planta tratadora de aguas residuales para dejar de arrojar agua a los ríos.

Con un enfoque claro en la transparencia y la eficiencia, Lorenzo Menera se presenta como una opción para liderar SIMAS y atender las necesidades más urgentes de la comunidad.