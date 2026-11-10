Llevará Manolo su tercer informe de gobierno a Múzquiz

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - El municipio de Múzquiz será sede del Tercer Informe de Gobierno del gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, programado para el próximo 25 de noviembre, evento al que se prevé la asistencia de ciudadanos, representantes políticos e invitados de distintas regiones del estado.

El acto se realizará en el Domo de las instalaciones de la Feria de Santa Rosa, ubicado sobre la carretera estatal número 20, en el tramo que comunica a Múzquiz con Palaú.

Bajo el lema "3 Años Pa' Delante, Tercer Informe Ciudadano", el mandatario estatal presentará los resultados de su administración durante el actual periodo de gobierno.

Avances en la administración de Coahuila

En una reciente visita a Piedras Negras, Jiménez Salinas afirmó que Coahuila registra avances en distintos rubros de su administración. "Coahuila va hacia adelante a pasos de gigante en materia de seguridad, en materia de grandes obras, de competitividad, de programas educativos y de salud", aseguró.

Cambio de sede para el informe

La designación de Múzquiz como sede fue dada a conocer durante el pasado fin de semana por Francisco Tobías Hernández, delegado regional del PRI, durante una sesión del Consejo Político de ese partido.

Con esta decisión, la presentación del informe ciudadano cambiará de sede respecto a los dos ejercicios anteriores, realizados en Saltillo y Torreón. En esta ocasión, el Gobierno estatal llevará el evento a un municipio de la Región Carbonífera.