Mantendrá operaciones VU en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Mediante un comunicado firmado por Michael Buretta, general manager de Manufacturas VU en Texas, desestiman que la filial instalada en la localidad esté considerando el cierre definitivo.

Lo anterior ante información difundida en varios medios de comunicación y redes sociales, sin embargo, señalan que la empresa se ha visto afectada por variaciones en pedidos, que deriva en la cancelación de algunas órdenes de compra, por lo cual se vieron en la necesidad de cerrar líneas de producción, por consiguiente un ajuste en la planilla obrera.

Cabe destacar, que la terminación de la relación laboral con sus colaboradores se ha realizado conforme a la Ley, ya que este jueves, de los 22 trabajadores atendidos en el centro conciliador, 20 accedieron al finiquito y 2 presentan dudas y requieren asesoría.

Mónica Flores, coordinadora del Centro de Conciliación en la Región Norte, señaló que los dos empleados que conforman este primer grupo, manifestaron inconformidad referente a la cantidad ofrecida por la empresa, por lo que mantendrán asesorías para despejar toda duda.