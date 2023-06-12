Mantienen campaña de mascotas en adopción

Nava, Coah.- Se mantienen las campañas de adopción de manos del departamento de bienestar y cuidado animal del municipio de Nava, para rescatar a mascotas que han sido abandonadas y se encuentran en peligro de calle.
“Recibimos muchos reportes de perros y gatos en situación de abandono, de dueños irresponsables que no pudieron cuidarlos, por lo que por medio de una familia acogida que resguarda su seguridad, difundimos por medio de nuestra página fotos de ellos, su edad y género para darles difusión y que sean adoptamos lo más pronto posible”, indicó Adriana Alcantar Lozano, coordinadora de este departamento.
A lo largo del año se han realizado diversas campañas de esterilizaciones, de tratamiento contra pulgas y garrapatas, y vacunas contra la rabia, también compartió que se han realizado diversas pláticas en escuelas primarias.