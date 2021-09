“Mi sueño es estudiar”

Con un español “tropezado”, Macken Lichares, migrante haitiano que llegó a Chile hace años, hoy se encuentra envuelto en el fenómeno migratorio en Ciudad Acuña, narra cómo fue su experiencia y la razón por la cual dejó su país.

“Yo soy haitiano, estuve en Chile hace como cuatro años, vengo buscando una vida mejor, en Chile no es como en Estados Unidos, porque nosotros como haitianos en Chile no me dan mucha oportunidad, por eso, trabajamos como de 8 a 6 de la tarde, no tenemos tiempo de estudiar, y también busco que el dinero alcance para nosotros y para mi familia que está en Haití”.

“Vengo con mi señora y mi hijo, yo estaba estudiando ingeniero electromecánico, espero asilo político en Estados Unidos, quiero ayudar a mi familia, mis papás están en Haití, quiero seguir mi sueño de seguir estudiando”.

En Haití los fenómenos naturales, como los temblores, han arrasado con miles de viviendas y han cobrado la vida de miles de haitianos.

“Me da miedo vivir en Haití porque no hay una vida mejor para tu familia”.

Además, cuenta que durante su estadía en Acuña le ha costado bastante caro todo lo que ha comprado, como una casa de campaña, almohadas, sábanas y comida que los acuñenses llevan hasta donde se encuentran los migrantes.

“Me costó muy caro todo, una casa de campaña me costó mil cincuenta, al día yo gasto como mil 500 pesos, solamente me quedan como 2 mil, si se me acaba no sé qué voy a hacer”.

Macken espera que su situación se solucione lo más pronto posible, sobre todo porque busca ayudar a su hijo y a sus padres.

“No sé qué plan tienen ellos (las autoridades de Del Río), mi plan es cruzar a mi hijo porque el tiene 3 años, no me quiero regresar porque hay mucho polvo, hay mucho sol también y nomás es estar gastando y gastando todo el día”.

Finalmente, mencionó que quienes lo animaron a cruzar a los Estados Unidos fueron sus amigos y familiares que ya se encuentran del otro lado de la frontera.

“Tengo a mi familia que me está esperando en Miami Florida, me preguntan qué pasa con nosotros y hay cosas que no puedo