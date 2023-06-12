Migrantes cruzarán a pesar del título 8

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Un grupo de aproximadamente 50 migrantes viajó en tren desde Monterrey, originarios de Venezuela, Ecuador, Nicaragua y Honduras.

Refieren conocer la existencia y consecuencias del título 8, mismo que esta vigente desde el 11 de marzo de este año.

Este grupo fue localizado caminando a las orillas de la carretera 57 a la altura de la gasolinera ubicada en Río Escondido, familias con niños y mujeres embarazadas son parte de la caravana, quienes planean llegar hasta esta frontera para cruzar a los Estados Unidos.