Migrantes Desconfían de la App CBP Home

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Luego de que el gobierno de Donald Trump presentara CBP Home, una aplicación que permite a los migrantes sin estatus legal en Estados Unidos auto deportarse y puedan salir voluntariamente del país, para evitar arrestos, detención o una prohibición definitiva de reingreso, migrantes desconfían de esta aplicación del Gobierno Americano, así lo informó Miguel Ángel Rodríguez, mayor del Centro Comunitario y Albergue para Migrantes Ejército de Salvación en Piedras Negras.

Esto, a pesar de que la aplicación permite que los migrantes soliciten su repatriación y les dé la oportunidad a aquellos que saben que no ganarán el "Parole humanitario" o que no van a calificar, puedan retirarse de manera directa y que no le perjudique a futuro, en el caso de que más adelante decida o quiera hacer otro trámite para ingresar a los Estados Unidos.

"Por el momento, la misma reacción del migrante es desconfiar de esta aplicación, ellos manifiestan esta desconfianza, porque no garantiza estancia, si no más bien retiro, entonces al momento, la poca gente que tenemos y que se contacta con sus familiares, pues no lo ven tan agradable el hecho de poder renunciar ya estando en los Estados Unidos de esa manera, porque el interés de ellos es quedarse en Estados Unidos." Informó el Mayor del Ejército de Salvación en la entidad.