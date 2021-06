Mueren tres en viernes

Piedras Negras

Los cuerpos se encontraron en un baldío y dos viviendas

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - La mañana de este viernes autoridades acudieron al reporte de una persona sin signos vitales, la cual se encontraba tirada en un lote baldío, en la colonia Mundo Nuevos de Piedras Negras, las autoridades arribaron a calle Camino Viejo al Moral y 5 de Febrero. Fueron los elementos de la Agencia de Investigación Criminal, así como Policía Municipal, quienes tomaron conocimiento de los hechos, además en su momento se solicitó la presencia de una ambulancia de Cruz Roja, fueron los paramédicos quienes informaron sobre que esta persona ya no contaba con signos vitales. Por lo cual se solicitó la presencia de la SEMEFO Local, quienes realizaron el levantamiento del cuerpo, para ser trasladado y practicarla la necropsia de ley para determinar las verdaderas causas de la muerte. La persona que se encontraba sin vida fue identificada como Héctor Hugo Hernández Huitrón de 41 años, quien padecía una discapacidad visual, fue su hermano de nombre Luis Hernández Huitrón, quien mencionó a las autoridades que esta persona había salido a tirar basura, pero ya no regresó. El coordinador de agentes del Ministerio Público Santiago de Jesús Espinoza Eguía, señaló que en un principio el cuerpo de esta persona no presentaba signos de violencia, por lo que su muerte pudo haber sido a consecuencia de una caída.

De la misma forma, el coordinador de Agentes del Ministerio Público Santiago, informó que se tomó el conocimiento de otro deceso más en la ciudad de Piedras Negras, dijo que los agentes de Investigación Criminal acudieron a un reporte de una persona, la cual se encontraba tirada al exterior de su domicilio en la colonia Francisco Villa de esta ciudad, en la calle Revolución 505. Esta persona fue identificada como Jesús Reynaldo Reyes Hernández de 35 años, familiares de esta persona señalaron que una noche antes esta sujeto se encontraba ingiriendo bebidas alcohólicas, por lo cual se había quedado dormido.

Fue en la mañana de este viernes cuando los familiares se dieron cuenta que esta persona ya no contaba con signos vitales, por lo cual se le dio a aviso a las autoridades correspondientes, será la SEMEFO quien determine las causas de la muerte de esta persona. La tarde de este viernes se informó de un tercer deceso en la ciudad de Piedras Negras, se dio el aviso a las autoridades correspondientes sobre un persona la cual ya no contaba con signos vitales, los hechos ocurrieron en la colonia SUTERM en la calle Rodríguez Alcaine. Fue en familiar de esta persona quien hizo el reporte, quien señalara que después de no saber nada de su familiar por más de tres días acudió a su domicilio, donde en encontró el cuerpo en el baño de la casa por lo que inmediato dio aviso a las autoridades. Será la Fiscalía General de Justicia quien se encargue de determinar las verdaderas causas de la muerte de esta persona, si pudo haber sido una muerte natural o se encontraron signos de violencia en el cuerpo de esta persona.