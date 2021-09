Murió médico por sobredosis confirma necropsia

“Se estipula que fue una sobredosis”, aseguró el jefe de la Jurisdicción Sanitaria 01, doctor Iván Alejandro Moscoso González, quien señala que ese fue el reporte que Fiscalía brindó este fin de semana.

“Lamentable que suceda esto, estaremos muy al pendiente de aquellos trabajadores que tengan una situación de este tipo acudan a nuestros servicios, tenemos un centro de atención de adicciones, también tenemos un centro de atención para dar vigilancia a problemas o dificultades mentales, los tenemos disponibles tanto en la Jurisdicción como en Hospital, el llamado es a los trabajadores a que se acerquen”.

Mencionó que en el área Covid es normal que se utilicen medicamentos controlados como lo es el caso del Fentanilo, ya que se utiliza para tratar de relajar el cuerpo y tratar de que no despierte el paciente para no interferir con los ventiladores o no tenga un problema con el tubo endotraqueal que se le interviene al estar intubado.

Cabe destacar que la Secretaría de Salud no solicita como requisito realizarse un antidoping para trabajar en la misma.