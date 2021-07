Necesaria la apertura de Puentes Internacionales

Piedras Negras

Urge mayor de Del Rio que el puente Internacional se abra a los pasos no esenciales, se han perdido millones de dólares y la economía va en declive.

Redacción/La Voz

Del Río Texas.- El Mayor de del Río Texas manifestó a las autoridades estadounidenses a que abran ya el puente Internacional entre esa ciudad y Acuña ya que, aseguró, por el cierre a los cruces no esenciales por la Pandemia, se han tenido perdidas millonarias manifestó que recientemente se entrevistó con algunos Senadores en Washington, D.C., con el objetivo de sensibilizarlos para que gestionen la rapida apertura del puente a toda la población que cuenta con Visa de turista. "He estado hablando con los Senadores; con el Congreso sobre la importancia de nuestras economías en ambos lados del puente, tanto para Acuña y Del Rio; hay un intercambio por las personas que pasa de un lado a otro para realizar compras además del servicio médico".

Y es que subrayó que hay familias en los dos lados de la frontera que promueven las economías; hay locales también en ambos lados "la frontera no termina en el río Bravo, es importante que abran el puente de una buena vez porque si no lo abren no sé qué pasará".