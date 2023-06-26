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Piedras Negras

Negocio de chatarra en crisis

A pesar de que el precio de los aceros está a la alza, el negocio de la chatarra pasa por una crisis, esto debido a que sus precio es de $2.70 pesos por kilo y ha estado variable en las recicladoras.

Maria Flores
Por Maria Flores - 26 junio, 2023 - 12:36 p.m.
Negocio de chatarra en crisis
Negocio de Chatarra en crisis por bajos precios en la compra del fierro.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El dueño del negocio, quien se dedica a esto desde hace ocho años, refiere que los precios en las recicladoras ronda en los 2.80 pesos por kilo que han estado variando en lo que va del año.

Señala que los más afectados son los vendedores ambulantes ya que compran a $1.50 pesos por kilo para que les quede ganancia.

El negocio familiar Chatarra García, ubicado en la colonia 24 de agosto y con ocho años de experiencia, señala que lo más caro que ha estado el fierro es en $4.50 y es una situación que no se ha vuelto a presentar.

  • Negocio de chatarra en crisis

    Compradores ambulantes ofrecen $1.50 pesos por kilo el fierro viejo.

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    Compradores ambulantes ofrecen $1.50 pesos por kilo el fierro viejo.

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