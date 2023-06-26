Negocio de chatarra en crisis

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El dueño del negocio, quien se dedica a esto desde hace ocho años, refiere que los precios en las recicladoras ronda en los 2.80 pesos por kilo que han estado variando en lo que va del año.

Señala que los más afectados son los vendedores ambulantes ya que compran a $1.50 pesos por kilo para que les quede ganancia.

El negocio familiar Chatarra García, ubicado en la colonia 24 de agosto y con ocho años de experiencia, señala que lo más caro que ha estado el fierro es en $4.50 y es una situación que no se ha vuelto a presentar.