Niega municipio permiso de InDrive para operar

Piedras Negras, Coah.- La llegada del servicio de transporte innovador a través de ‘InDrive’, se ha visto obstaculizado, debido a que las autoridades locales aseguran que no cuentan con la reglamentación necesaria, a pesar de haber logrado autorización del estado de Coahuila para operar en su territorio.

Por su parte, el director de transporte y movilidad de la Región Norte, Raul Calvillo, señaló que pese a que la app tiene el visto bueno del estado, en el municipio aún no se cuenta con algún permiso para su operación.

“De momento en la región norte no hay permiso alguno, no hay servicio, no hay movilidad, de ninguna plataforma móvil aquí en Piedras Negras”, agregó.

El funcionario asegura que la plataforma de InDrive está incurriendo en una irregularidad, por lo que sus asociados podrían ser acreedores a una multa en caso de seguir operando.

Sin embargo, la plataforma ha estado promoviendo el uso de la ‘app’ en el municipio, ya que representantes de InDrive han acudido al menos en tres ocasiones para reunirse con autoridades municipales, pero, hasta el momento no se han expuesto los resultados.