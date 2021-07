Niegan haya efectos adversos de vacuna

¿Las personas que toman medicamento controlado con o sin prescripción médica pueden recibir la vacuna contra el coronavirus? Según uno de los médicos consultados, no necesariamente.

Referente a esto, uno de los doctores que asiste en las campañas de vacunación en Piedras Negras (quien pidió anonimato al no estar autorizado para dar esta información), la vacuna usualmente no genera reacciones adversas graves a una persona que tome medicamento controlado, pero se evita difundirlo para que en caso de un incidente este no sea atribuido a la vacuna y esto no genere resistencia entre la población para recibir el fármaco.

Los filtros para quienes intenten recibir el biológico en las diversas sedes en la localidad no son minuciosos, como se ha podido comprobar. Prácticamente cualquiera puede recibirla, independiente al estado en que se presente, además de la posibilidad de que se pueda mentir en el expediente de vacunación.

Sobre este tema, el mismo médico declaró que no se han reportado incidentes de gravedad durante la campaña de esta semana, pese a que es imposible detectar las sustancias o medicamentos

Por otro lado, recomiendan no beber alcohol en al menos 3 días posterior a la primera dosis, debido a que puede disminuir el nivel de eficacia.