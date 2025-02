No ameritan suspensión de clases En casos de varicela; SEDU

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - A pesar de los casos de varicela detectados en al menos cinco escuelas de Piedras Negras, las autoridades educativas han decidido no suspender clases.

Elda Lorena Estrada Villarreal, directora de Servicios Regionales de la Secretaría de Educación de Coahuila (SEDU), aseguró que la situación no es grave y no amerita un regreso a clases en línea.

"No es un problema grave ni algo que justifique la suspensión de clases", señaló Estrada Villarreal.

La funcionaria explicó que se implementarán filtros sanitarios en las escuelas afectadas, similares a los utilizados durante la pandemia de COVID-19, que incluyen desinfección constante de superficies, uso de gel antibacterial, cubrebocas y evitar compartir alimentos o útiles escolares.

Estrada Villarreal enfatizó que los niños con síntomas deberán quedarse en casa hasta tener un diagnóstico y cumplir con el periodo de cuarentena necesario. También indicó que las bajas temperaturas recientes ayudaron a limitar la propagación de contagios.