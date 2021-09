No hay quejas de trabajadoras sindicalizadas por abuso sexual

Después de que se dio a conocer le caso por acoso sexual en el hospital general Salvador Chavarría, el representante sindical Martín Enrique Cortés Cedillo, indicó que hasta la fecha no se tiene el conocimiento de que un caso similar se haya suscitado.

"Al momento no hemos recibido nosotros ninguna queja, ningún comentario de alguna compañera sindicalizada es por tal motivo que como sindicato nos hemos mantenido al margen porque no hubo compañeras afectadas, lo cual no quiere decir que no hayamos hecho la señalación pertinente en su momento a la autoridad", indicó.

Cortés Cedillo hizo el llamado a las compañeras sindicalizadas a que ante cualquier caso similar levanten la voz y hagan la denuncia correspondiente.

"Si hay alguna compañera que se haya visto afectada que se acerque con sindicato para darle el apoyo que requiere y canalizarla a las instancias correspondientes".

El comité de la subsección hasta ahora no ha presentado ningún incidente similar, así como tampoco han manifestado discriminación ni pleitos entre el personal.