¡No se adelante! Piden no comprar los libros de texto

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Los directivos de diferentes planteles de educación básica hacen un llamado a los padres de familia de no comprar ni imprimir los libros de texto gratuitos del ciclo anterior, ya que la dinámica de estudio permite ir definiendo la estrategia conforme avanza.

La directora de la escuela secundaria técnica 38, Leticia Margarita Magallanes Moreno, explicó que los libros solo son material de apoyo, y el no tenerlos no impide iniciar el curso, ya que los docentes están calificados para iniciar el ciclo escolar sin ellos.

"Recientemente fue informada de manera oficial que se trabajará con los planes y programas del 2011- 2017, en la actualidad se ha mantenido un acercamiento con los maestros para que estén preparando su retroalimentación para este lunes recibir a sus alumnos", señaló.

Aclaró que la planificación educativa de la Secretaría de Educación Pública (SEP) del 2011-2017, fue la que mejores resultados ofreció entre los alumnos en temas de comprensión lectora, por lo que se decidió trabajar con eso

Aseguró que no se trabajará con la Nueva Escuela Mexicana definitivamente, y ya se ha avanzado en la revisión de contenidos para preparar el programa de este ciclo escolar de acuerdo al contenido del ciclo anterior 2022 -2023.

Aún así, a partir del lunes se pedirá a los alumnos la donación voluntaria de sus libros de texto anteriores para reforzar los materiales de apoyo con los que se contará, mientras llegan los cuadernillos de trabajo que prepara la Secretaría de Educación de Coahuila.