No se debe improvisar en seguridad: MARS

PIEDRAS NEHRAS, COAH. – Aun existen alcaldes electos en el estado, que se rehúsan a incorporarse al mando único de la policía estatal, y aunque se respeta la autonomía municipal, en seguridad no se debe improvisar.

El gobernador del estado de Coahuila Miguel Angel Riquelme Solís, informó que en el estado de Coahuila no se puede improvisar en materia de seguridad, quien resaltó que los mandos acuden rápidamente a los enfrentamientos que se han estado realizando en el estado en auxilio de las corporaciones policiacas.

"lo que no se valdría es, después que sucedan cosas en esos municipios se cambien a los mandos únicos, porque es un mal mensaje, cuando no tienes seleccionado a tu mando, y dices que el primero de enero lo anuncias eso hule a improvisación y eso no hacemos en Coahuila", detalló el mandatario estatal.

Señaló que la prioridad de estos mandos son el tener grupo fuertes en cada región para poder reaccionar a cualquier situación que se pueda dar en contra de la sociedad, mientras que los delitos pequeños se pueden hacer cargo las policías municipales.