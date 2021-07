NO VENGAN A LA FRONTERA DE EU, SERÁN REGRESADOS, ALEJANDRO MAYORKAS

Piedras Negras

El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, insistió a los migrantes no viajar a la frontera, pues esta sigue cerrada.

Eagle Pass.-

"Ese mensaje de que no vengan, es un mensaje de humanidad, lo que queremos decir es que no vengan ahora porque estamos abordando las causas fundamentales de la migración irregular", Manifestó en referencia a las palabras que pronunció la vicepresidenta Kamala Harris durante una visita a Guatemala, en la que solicito a los migrantes irregulares que no vayan a Estados Unidos porque serán regresados.

También informo , "estamos construyendo caminos seguros y ordenados para que los migrantes no tengan que emprender un peligroso viaje y no tengan que poner su vida en manos de traficantes y contrabandistas".

porque estamos reconstruyendo nuestro sistema de asilo, el cual fue desmantelado por la administración anterior".

La frontera no está abierta, por eso les pedimos que no vengan, manifestó Mayorkas.

"Hemos heredado un sistema desmantelado, con políticas atroces y crueles que, de hecho, hemos terminado. Terminamos con la separación familiar y estamos reuniendo a las familias que fueron separadas a través de un grupo de trabajo de todo el gobierno".