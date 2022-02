Ofertan empleo para migrantes

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Este miércoles se llevó a cabo la primera feria del empleo por parte de la empresa Rassini, donde se ofertaron más de 150 vacantes, destacando que están aceptando reingresos, pero también abren la puerta para mano de obra migrante.

Jorge Carranza Aguirre, gerente de recursos humanos, señaló que se les está brindando la oportunidad de trabajar a migrantes que tengan sus papeles en regla, así como a mujeres profesionistas, y para los reingresos, deberán contar con buen récord.

"Si, por supuesto, aquellos que cumplan con los requisitos de ley y que estén acordes con el perfil de la empresa son bienvenidos y los estamos aceptando sin ningún problema", destacó.

Destacó que la empresa se ha logrado recuperar luego de la difícil situación que se vivió con la pandemia.

"Así es, estamos repuntando la producción, estamos preparándonos porque tenemos buenas noticias en cuanto a lo que vienen para los próximos meses y prácticamente es estar listos para el repunte de la producción del mercado estadounidense", expresó.

Sobre el tema de las vacunas anti Covid, indicó que lo ideal es que los trabajadores o quienes vayan a buscar empleo estén vacunados, sin embargo, si no lo están, no es impedimento para no trabajar en la empresa.

"Obviamente nos interesa que venga la gente vacunada, nosotros aquí en la empresa estamos haciendo campañas regularmente en coordinación con Secretaría de Salud y tenemos más del 98% de nuestra fuerza laboral vacunada", finalizó.