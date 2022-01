ONG y hospitales firman convenio de colaboración

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Fundaciones y Organizaciones internacionales como: "Misiones Adonaí", "Paper Houses Across the Border" y "Bridge Builders for the Cross", renuevan los convenios de colaboración con hospitales, tanto de Estados Unidos como de México, en favor de pacientes con alguna discapacidad o en situación de salud severa.

Así lo confirmó la representante de las ONG en Coahuila, Brenda Martínez, quien dijo que hospitales como: Shriners de Houston; Scottish Rite for Children, de Dallas y el Hospital General Gea González, en la Ciudad de México, han confirmado que en este 2022 seguirán trabajando en favor de las familias que cuentan con algún paciente, pero que no tienen la solvencia económica para hacerle frente al problema de salud.

"Ya tenemos varios años trabajando en coordinación con estas instituciones de salud y ha sido muy importante para nosotros el mantener esta relación porque, bueno se han beneficiado todos estos niños que no tienen acceso, muchas veces a una atención médica o bien no se cuenta en la región con la especialidad que ellos requieren", mencionó Brenda.

Ya son varios tipos de cirugías reconstructivas por malformaciones, como: pie equino varo, labio y paladar hendido; problemas en huesos como: cáncer óseo, osteoporosis, osteomielitis y otros casos se han canalizado a estos hospitales, explico, Brenda.

"Hemos confirmado la renovación de los convenios de colaboración con estas instituciones de salud, tanto de Estados Unidos como de México, lo que nos permitirá seguir ayudando a las familias con menos recursos económicos", finalizó.