Oso negro mantuvo en vela a autoridades ¡por más de 6 horas!

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Un oso negro desató el terror y el morbo entre vecinos de la colonia Año Dos Mil, y mantuvó en vela a las autoridades locales, ya que fue reportado cerca de las 10 de la noche del sábado, siendo capturado y contenido pasadas las 4 de la madrugada por un especialista.

El ejemplar, un macho de aproximadamente 8 años y casi dos metros, trepó al techo de un domicilio, obligando a las autoridades a acordonar la zona para evitar que los curiosos se acercaran y prevenir algún accidente, aun así atrajo a familias enteras, incluidos niños, por ser una zona densamente poblada.

Trascendió que fue necesaria la presencia del especialista de Fauna Silvestre, Héctor Manuel Sandoval Lozano, traído durante la madrugada desde la ciudad de Monclova a través del voluntariado ProAnimal y Protecani, quienes costearon su traslado ida y vuelta.

El especialista junto a su equipo, capturaron al oso sin un solo rasguño y sin dolor, a base de un dardo sedante, y una vez neutralizado fue inspeccionado, rehidratado para horas más tarde ser trasladado al hábitat al que corresponde para su liberación, sano y salvo.

Se cree que el ejemplar de oso negro bajó a la zona urbana con la finalidad de obtener comida y agua, sin embargo, al ser un caso aislado, sorprendio a propios y extraños, ya que en esta frontera no es comun la visita de animales silvestres de esta magnitud.