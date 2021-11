Padece cáncer de mama sobrevive de la pesca

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Margarita Ibarra Guevara, madre soltera, diagnosticada con cáncer, recurre a pescar en el Río Bravo para alimentarse saludablemente, debido a sus bajos recursos.

"El cáncer no me detiene", dice.

Destacó que las consecuencias de padecer una enfermedad de primer mundo, como el cáncer, cuando se tienen bajos recursos, traen consigo un calvario que desafortunadamente para muchos, acaba con toda posibilidad de poderse recuperar.

A raíz de un dolor en el brazo, al acudir al médico le realizaron una biopsia que arrojó como resultado cáncer de mama, enfermedad que arrastra desde mayo de este año.

Actualmente recibe quimioterapia por parte del IMSS, sin embargo, ha pasado por problemáticas derivadas del mal servicio que la institución le brinda, pues, debido a los errores en las citas, se ha aplazado un importante estudio que se debe realizar para erradicar la enfermedad.

"El seguro es tardado, se equivoca a cada rato, siempre me dan citas cuando no hay doctor; yo necesito un estudio, un eco que me van a hacer en el corazón para ver si puedo soportar un medicamento que acabe con el virus", dice.

El tratamiento que requiere tiene un costo de 46 mil pesos, pero desafortunadamente no cuentan con esa cantidad de dinero.