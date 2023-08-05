¡Para evitar garrapatas! Crean cerco sanitario en colonia Villarreal

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Esta semana el Sector Salud cerró con un caso sospechoso de rickettsia en un colono del fraccionamiento Villarreal, por lo que se creó un cerco epidemiológico, para analizar la situación y descartar una contingencia.

El titular de la Jurisdicción Sanitaria Número 1, Iván Alejandro Moscoso, emitió la recomendación de atender a las mascotas con el veterinario, así como la limpieza en patios, ya que en la zona deambulan perros sin dueño.

Señaló que los casos presentados por el vector rickettsia son ambulatorios, por lo que el paciente no requiere hospitalización, además, se realiza un barrido para contener dicha problemática con la garrapata que causa la infección de rickettsia.