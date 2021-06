Pasarán año de "panzazo"

Piedras Negras

El Coordinador de la SEDU en la RN afirmó que tendrán calificación mínima, aunque no hayan estado en línea

Aun y cuando el Secretario de educación pública del estado, Higinio González Calderón, señaló que serían más de 12 mil estudiantes los cuales reprobarían en este ciclo escolar debido a que no se habían conectado a sus clases virtuales, o no se tenía una localización de estos, el director de Servicios Educativos de la región norte, Aron Rodríguez de Lara dijo que no existiría lo anterior.

Afirmó que en el caso de alumnos que su conexión era mínima a las clases en línea, pasarían de curso, pero con una calificación mínima aprobatoria.

"El problema es que existen cifras altas de alumnos que no se han conectado ni una sola vez a sus clases con sus maestros, a pesar de esto los alumnos tienen una calificación con las que les permitiría poder avanzar de curso", detalló el profesor Aron Rodríguez de Lara.

Agregó que es una parte fundamental que los menores estén presentan al menos 3 veces a la semana para poder aprovechar estas clases, para que una vez que se regrese a las aulas los alumnos no vayan en cero en cuestión de la información.