Piden a migrantes no arriesgar su vida

Piedras Negras

Llama iglesia a ser consientes, sobre todo si van con menores de edad

Debido a que en los últimos días han aumentado los reportes de personas sin vida en las aguas del Río Bravo, y en la mayoría se trata de migrantes que iban en busca del famoso sueño americano, pero desgraciadamente no logran alcanzarlo, el padre José Valdez llama a que no se expongan.

El defensor de los derechos de los migrantes, mencionó que los indocumentados buscan una mejor vida para su familia, y que no les importa arriesgarse a las peligrosas aguas del Río Bravo, por lo que hace el llamado a todos los migrantes que se encuentran en esta franja fronteriza a no introducirse al cause y así evitar un accidente mortal.

“Los migrantes llegan a desesperase a tal grado de cruzar el río y ellos mismos expresan que no les importa perder la vida en el intento, ya que ellos solo tienen un objetivo y es poder darles una mejor vida su familia”, detalló Monseñor José Valdez.

Aseguró que en esta primer mitad del año se ha superado la cifras de migrantes que perdieron la vida en las aguas del Río Bravo, en la actualidad ya son más de 60 que murieron por tratar de alcanzar el sueño americano.

También lamentó el hecho trágico que pasó hace algunos días donde se encontró el cuerpo de una menor edad la cual fuera arrastrada por las aguas del rio, y presentó desprendimiento de su cuerpo, reiteró el llamado de no introducirse y menos cuando van acompañados de niños.