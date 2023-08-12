Piden apoyo para fumigar los yonkes

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Los yonkeros de la localidad han tenido que costear por sí mismos las acciones de fumigación contra el mosquito del dengue, ya que han solicitado varias veces el apoyo del municipio sin obtener respuesta favorable, a pesar de que la zona tiene condiciones apropiadas para el desarrollo del vector.

“Hemos ido varias veces a solicitar el apoyo y solo nos piden las direcciones, sin embargo, no han visitado los locales, nos preocupa la situación, más que nada por el dengue que es la temporada de los contagios, aquí estamos disponibles para lo que nos soliciten”, señaló Meño Palafox, propietario de yonke.

La asociación de yonkeros están solicitando el apoyo de las autoridades sanitarias para fumigar sus áreas de trabajo, así como los alrededores, ya que existen condiciones apropiadas para el criadero de zancudos por estar cerca del laguito mexicano.

“Nos hemos coordinado algunos yonkeros y traemos personas a fumigar, pero no es suficiente”, agregó.

A pesar de las labores de limpieza que se realizan comúnmente en estos establecimientos, la proliferación de zancudos va en aumento, debido a las condiciones del clima donde el agua encharcada se descompone fácilmente, propiciando los criaderos para larvas.