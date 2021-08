Piden usar cubrebocas en transporte

El departamento de inspectores monitorea a choferes de transporte público para que cumplan las restricciones sanitarias por la pandemia.

Jesús Gilberto Cruz, dijo que es un decreto que todos deben, principalmente el cubrebocas como único método efectivo para frenar el contagio.

Dijo que no sólo se trata solo de los conductores, si no de los pasajeros que usan mal las mascarillas, o simplemente no se la ponen, alegando "que ya se vacunaron".

´´El problema es que por uno la llevamos todos´´, declaró uno de los conductores, quien opera uno de los camiones de la ruta 4 de Piedras Negras, la más utilizada en la ciudad.

El número de multas, al menos en los casos mostrados durante los últimos días, es bajo. Esta última semana solo se reportaron dos casos: un taxista y un chófer de camión de ruta que trabajan sin portar mascarilla, por lo que fueron multados, según confirmaron choferes.