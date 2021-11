Plaza multifuncional hoy es una realidad para delegación Carranza

NAVA, COAH. – A pocos días de terminar su administración, el alcalde de Nava Sergio Zenón Velázquez Vázquez, cumplió un compromiso más y entregó la plaza multifuncional en la delegación Venustiano Carranza.

Pasaron décadas para la construcción de este espacio recreativo, con una inversión total de 2.8 millones de pesos, la obra comprendió trabajos de limpieza y compactación del terreno, construcción de banquetas y andadores, además del suministro de 20 luminarias de 100 watts y diez más de 60 watts, "se realizó pintura en juegos infantiles existentes y se colocó tierra roja en el área central de la plaza".

"Estoy muy contento, este era uno de los compromisos que teníamos con la gente de acá de la delegación Venustiano Carranza, fue una de las peticiones más constantes que me hacía la gente de este sector de que no tenían ninguna plaza, no tenían algún lugar donde las familias acudieran a caminar, correr, a pasar un momento de esparcimiento, por lo que empezamos a generar este proyecto que hoy es una realidad", dijo Velázquez Vázquez.