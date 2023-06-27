Por concluir plazo para RESICO

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El Régimen Simplificado de Confianza para personas físicas es para aquellos negocios que no excedan de los $3 millones 500 mil pesos, tales como talleres mecánicos, cafeterías, tiendas de abarrotes, ferreteras, cantinas, entre otros.

Esta nueva modalidad tiene como eje principal el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), además de la automatización del cálculo de impuestos, así como tasas bajas del impuesto sobre la renta (ISR).

Se tiene como fecha límite para cumplir con esta modificación hasta el día 30 de junio para acceder a los beneficios, como presentar la declaración informativa de operaciones con terceros (DIOT) así como evitar la contabilidad electrónica e ingresar de forma mensual su información contable.

Gustavo Ismael Moreno Peña, administrador de Servicios al Contribuyente en esta localidad, manifestó que se lleva acabo la campaña de información para las personas físicas estén enteradas de este nuevo régimen.