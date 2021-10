Por dinero avaló municipio saturar la plaza

Piedras Negras, Coah.- El aforo rebasado, la falta de seguridad y no respetar los protocolos de salud en el primer evento masivo en la ciudad, provocaron reacciones, tal es el caso del político local Ignacio García.

"Este espectáculo ha generado polémica por la manera en la que se llevó a cabo, en primer lugar, que estuvo saturado en plena contingencia de Covid-19, que afortunadamente han descendido los casos, me supongo que requirieron que la gente llevara cubrebocas, pero que no se respetó la afluencia que debería tener el lugar, el máximo que debió tener era un 70%", apuntó.

Continuó, "la Plaza de Toros es un lugar icónico desde hace muchos años y rentaron el lugar a esta empresa para hacer el evento, caben 5 mil personas; de acuerdo a la Ley de Ingresos municipal, el Ayuntamiento es quien da autorización para hacer estos espectáculos de entretenimiento y es quien autoriza el número de boletos a vender; los inspectores señalan que se encontraban afuera del lugar y el reglamento indica que debe haber una persona encargada por parte del Municipio revisando el boletaje, es más que evidente que se rebasó las 3 mil 500 personas; lo que me parece incongruente es que teniendo a todo el cuerpo desplegado de inspectores en la Plaza de Toros ¿por qué fue la clausura? creo que es un burla a la inteligencia de todos los nigropetenses".

Por otra parte, explicó Ignacio ´Nacho´ García, "Me extraña a mí y al igual que a muchos otros, ¿por qué estaba custodiado el cantante con seguridad pública y no privada?, porque en los diferentes videos se observa a elementos de la Fiscalía cuidando al cantante y me surge la duda de por qué".