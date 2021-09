Por presión social reubican a médico acosador

Luego de la inconformidad de la doctora afectada, se tomó la decisión por parte de los directivos de quitar al doctor de la consulta externa y comisionarlo en la Jurisdicción Sanitaria, lo anterior lo dio a conocer el director del hospital general Salvador Chavarría, doctor Julio Garibaldi Zapatero.

"El doctor tiene un contrato y ese contrato es federal, entonces hay más por aclarar, yo no lo contraté, cuando yo llegué aquí él ya estaba contratado, yo no lo recontraté porque él no fue despedido, él está en un proceso y hay que esperar una resolución del departamento jurídico de la Secretaría de Salud", indicó Garibaldi Zapatero.

El director de nosocomio destacó la importancia que tiene en sus manos de darle tranquilidad tanto a pacientes como a trabajadores que acuden al hospital general, por lo que puntualizó que en este recinto no se encubrirá a nadie y mucho menos habrá complicidad.

"Hoy tenemos una auditoría, nos interesa que las personas que vienen al hospital sepan que los respetamos, que actuamos con muy buena voluntad y que hacemos lo posible porque recuperen su estado de salud", señaló.

Aún continúan las investigaciones en torno al caso del doctor Noé "N", la dirección ya recibió una notificación por parte del departamento jurídico en donde quedarán a la espera de una resolución por parte de dicha dependencia.

"Cuando yo llegué ya estaba este problema, lo he tratado de atender, es un problema muy delicado", dijo el director.

Mencionó que las personas que estaban laborando antes de su llegada hicieron lo propio ante esta situación, recordando que esto es un proceso que se está realizando en los tiempos que corresponden al departamento jurídico de la Secretaría de Salud.

Julio Garibaldi Zapatero mencionó que se le ofreció protección a la doctora afectada, sin embargo, se negó a la propuesta.

Finalmente, el director indicó que por medio de un comunicado se enterará a la escuela de la situación y se dejarán las puertas abiertas para cuando la doctora decida regresar.